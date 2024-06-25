"سجن لدقائق فقط".. مفهوم غريب قد يُحدث ثورة في نظام العدالة الجنائية

كشف أحد العلماء عن مفهوم جديد لـ"سجن المستقبل"، زعم أنه سيسرّع عملية إطلاق سراح المجرم إلى دقائق، بدلا من سنوات أو عقود.

يزرع النظام، الذي يطلق عليه Cognify، ذكريات اصطناعية لجريمة الشخص في دماغه، لكنه يظهر وجهة نظر الضحية.

ويمكن أن يحتوي على جهاز يشبه الواقع الافتراضي، يعرض لقطات للجريمة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع "زرع دماغي" يحفز حالات عاطفية مثل الندم، وهي مشاعر قد لا ينتجها بعض الأفراد من تلقاء أنفسهم.

ويُزعم أن هذا المفهوم، الذي طوره هاشم الغيلي (العالم اليمني) قد يضمن التأثيرات طويلة المدى لجلسة العلاج من خلال جعل الذكريات دائمة.

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ومنذ فترة طويلة، يُقال إن السجن يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، لكن أكثر من 100 دراسة في عام 2021، وجدت أنه لا يمنع المجرمين من ارتكاب الجرائم مرة أخرى.

ومن هذا المنطلق، يتطلع الغيلي نحو المستقبل من خلال سجن "يزعم أنه سيساعد المجرمين على التعلم من ماضيهم".

وجاء في مقطع فيديو روائي: "يمكن لـ Cognify يوما ما إنشاء وزرع ذكريات اصطناعية مباشرة في دماغ السجين. يتم إنشاء هذه الذكريات المعقدة والحيوية والنابضة بالحياة في الوقت الفعلي باستخدام محتوى يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وفي حين أن إعادة التأهيل قد تستمر لعدة دقائق، إلا أنها قد تبدو وكأنها سنوات بالنسبة للمجرم".

وفي التجربة، يخضع السجناء لمسح دماغي عالي الدقة ينشئ خريطة مفصلة لمساراته العصبية.

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وتسمح الخريطة لجهاز Cognify باستهداف مناطق محددة في الدماغ مسؤولة عن الذاكرة التفكير المنطقي. وهذه مهام مخصصة في الحصين وقشرة الفص الجبهي واللوزة الدماغية والفص الجداري والقشرة الحزامية الأمامية.

ويعمل الجهاز على إظهار ذكريات السجناء التي أنشأها الذكاء الاصطناعي عن جرائمهم، والتي يمكن أن تشمل العنف المنزلي وجرائم الكراهية والاختلاس والتمييز والسرقة والاحتيال. ويمكن للتكنولوجيا تحفيز الاستجابة الجسدية، من خلال السماح للجاني بالشعور بالألم والمعاناة التي تحملتها ضحيته.

وكشف الفيديو التوضيحي أن مفهوم Cognify قد يُحدث ثورة في نظام العدالة الجنائية، من خلال الحد من الحاجة إلى السجن طويل الأمد والتكاليف المرتبطة به بشكل كبير.

المصدر: ديلي ميل