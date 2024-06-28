هل تتحول "Su-34" إلى قاذفة مسيّرة؟ (فيديو)

نشرت بعض مواقع الإنترنت مقطع فيديو يظهر التجارب التي أجرتها روسيا مؤخرا على قاذفة من نوع "Su-34"، لاختبار قدراتها على التحليق بدون طيار.

وكتب موقع FighterBomber الذي نشر الفيديو:"قاذفات Su-34 BEK الروسية غير المأهولة والتي يتم التحكم بها عبر مساعد ذكي دخلت على خط المعارك".

ومن جهتها أشارت قناة "سلاح روسيا" على تليغرام إلى "أن الطيار الآلي للقاذفة يمكنه التحكم بالطائرة ليس فوق السحب فقط، بل وعلى ارتفاعات منخفضة للغاية أيضا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا تعمل على مشروع لتطوير نظام تحكم جديد يمكنه التحكم عن بعد وتنفيذ المهام الهجومية بشكل مستقل لقاذفات Su-34NVO/M الواعدة.

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وكانت بعض وسائل الإعلام الروسية قد أشارت سابقا أيضا إلى أن روسيا بدأت باختبار منظومات "UKR-RT" الرادارية الجديدة التي ستستعملها مع قاذفات "Su-34"، والتي تمكن الطائرات من اكتشاف تجمعات قوى العدو وأفراده وآلياته، ورصد الرادارات والأنظمة الإلكترونية المعادية داخل دائرة نصف قطرها مئات الكيلومترات، كما ستساعدها على رصد التضاريس في النطاقين البصري والحراري

المصدر: روسسكايا غازيتا