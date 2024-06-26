"روستيخ" الروسية تطور أجيالا جديدة لمنظومة قيادة المدفعية

قامت شركة "الأنظمة فائقة الدقة"، بصفتها فرعا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، بتطوير منظومة قيادة المدفعية للأجيال الجديدة من طراز "بلانشيت – آ" .

وتستخدم تلك المنظومة بنجاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال مصدر في الشركة إن المتخصصين فيها يستمرون في العمل الدؤوب على تحديث المنظومة وإطلاق أجيال جديدة منها. وذلك مع تلقي معلومات عن استخدامها الفعال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. واستنادا إلى تلك المعلومات يتم إدخال تعديلات جديدة على تصميمها.

جدير بالذكر أن منظومة "بلانشيت – آ" ونموذجها المعدل "بلانشيت "إم إر" يتم وضعها في مدرعة "أتليت" الخاصة بقيادة نيران الأسلحة الروسية، كما يمكن استخدامها بشكل مستقل خارج المدرعة.

وبمقدور المنظومة العمل مع كل أنواع الطائرات المسيرة الموجودة في الجيش الروسي. أما الاتصال الفضائي المغلق فيضمن سرية الاتصالات بالقيادة.

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تقوم المنظومة بأتمتة عملية التحكم في أطقم راجمات الصواريخ ووحدات المدفعية ومدافع الهاون وغيرها من المدافع والوسائل النارية الحديثة. وبمقدور المنظومة التحكم العملي في رماية كل المدافع المتوفرة في حوزة الجيش الروسي وجميع الذخائر التي تستخدمها.

يذكر أن منظومة "بلانشيت – آ" ونماذجها المطورة تعالج المعلومات الواردة من الطائرات المسيرة، ثم تقوم بحساب بيانات الرماية وترسلها إلى قادة المدافع الذين يتولون إسكات العدو. ولا يتجاوز الوقت المتوسط لتحديد إحداثيات الهدف ودورة التحكم بكاملها باستخدام المنظومة دقيقة واحدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا