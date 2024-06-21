"روستيخ" الروسية تنشر فيديو لاختبار روبوت مقاتل مجنزر جديد

نشرت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، الجمعة 21 يونيو، مقطع فيديو أظهر اختبار روبوت "إيمبولس – إم" المقاتل المجنزر متعدد المهام.

وتم تطوير الروبوت في شركة "غوميتش" الروسية بمشاركة "روستيخ"، كما تم وضعه على منصة مجنزرة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي استغرق 90 ثانية روبوتا مقاتلا يجتاز مختلف الحواجز، بما في ذلك سيره على الأوحال وأغصان الأشجار، فضلا عن عبوره لمانع مائي. وعلاوة على ذلك استعرض الفيديو قدرة الروبوت على نقل الحمولة وهو يتسلق إلى منحدر مرتفع.

وقال مصدر في شركة "روستيخ" إن "إيمبولس – إم" (النبضة) يمكن أن توضع عليه مختلف الوحدات القتالية، بما في ذلك منظومة صواريخ مضادة للدبابات. وأضاف أن اختبارات الروبوت مع الصواريخ المضادة للدبابات مخطط لها عما قريب.

يذكر أن طول الروبوت يزيد عن مترين. ويمكنه نقل حمولة بوزن طن واحد أفقيا. وفي حال اجتياز منحدر بزاوية 30 درجة يمكن أن ينقل 500 كغ من الحمولة. كما يمكنه قطر 1500 كغ من الحمولة.

أما المنصة المجنزرة للروبوت فإنها تتمتع بدرجة أمان عالية وقابلية للإصلاح في ظروف الميدان. ويمكن للروبوت أن يستمر في السير حتى بدون بعض العجلات المجنزرة.

المصدر: نوفوستي