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روسيا.. بدء ثوران بركان كاريمسكي في كامتشاتكا

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. بدء ثوران بركان كاريمسكي في كامتشاتكا
Sputnik Alexey Kudenko
ثوران بركان كاريمسكي
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أعلن معهد علم البراكين والزلازل التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى عن بدء ثوران بركان كاريمسكي في كامتشاتكا.

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شاهد بالفيديو.. بركان كاريمسكي ينفث عمودا من الرماد إلى ارتفاع 5كم
شاهد بالفيديو.. بركان كاريمسكي ينفث عمودا من الرماد إلى ارتفاع 5كم



وجاء في بيان المعهد: "بعد هدوء دام عامين تقريبا، استيقظ بركان كاريمسكي، وسيكون ثورانه طويلا. كان الثوران السابق في الفترة من 3 أبريل 2021 إلى 22 أغسطس 2022".

ويشير البيان، إلى أن البركان قذف عمودا من الرماد البركاني إلى ارتفاع ستة كيلومترات فوق سطح البحر، وبدأ ينتشر باتجاه بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

ووفقا للإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ في المنطقة، لا يشكل تساقط الرماد البركاني المنبعث من البركان على شكل غبار في منطقة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، أي تهديد للحياة اليومية.

وتجدر الإشارة إلى أن بركان كاريمسكي الذي ارتفاعه 1468 م فوق سطح البحر، يقع في الجزء الأوسط من كامتشاتكا الذي يعتبر الأكثر نشاطا.

المصدر: نوفوستي

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