أرسل الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا نماذج UKR من دبابات M1A1SA Abrams.

ولكن بعد أن تم تجريدها من مكونات سرية عديدة لأن الأمريكيين كانوا مقتنعين بأن هذه المدرعات ستكون بالتأكيد من بين غنائم الجيش الروسي. وهو ما حدث بالفعل.

في المجموع، فقدت تشكيلات نظام كييف وفقا لمصادر مختلفة، ما يقرب من نصف عدد مدرعات "أبرامز " التي كانت لديها. وبعد أن تكبدت "أبرامز" مثل هذه الخسائر الفادحة، قرر الأوكرانيون إدخال تعديلات على الدبابات المتبقية.

وبدأوا بتزويد الدبابات الأمريكية بأجهزة الحماية الدينامية "كونتاكت – 1" التي كانت دبابات "تي – 64 بي في" و"تي – 72 بي" و"تي – 80 بي في" السوفيتية الصنع قد حصلت عليها منذ 30 عاما.

وقد نشرت الشبكات الاجتماعية صورا فوتوغرافية لدبابات M1A1SA Abrams المزودة بستائر مطاطية تحمي مقدمتها، ما جعلها تشبه الدبابات السوفيتية من أسرة "تي – 80"، لكن مثل هذا التجهيزات موجودة على المدرعات المحلية منذ بداية دخولها الخدمة في الجيش السوفيتي، بينما لم تحصل" أبرامز" عليها إلا الآن.

ومع ذلك، فإن كل هذه الحيل لن تساعد بعد الآن نظام كييف على تصوير الدبابات الأمريكية كأنها سلاح معجزة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا