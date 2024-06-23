الخبراء الروس يطورون منظومة اتصالات عسكرية جديدة عصية على الاختراق

أعلنت شركة "Tallamho" الروسية أن الخبراء فيها تمكنوا من تطوير منظومة جديدة ستؤمن الاتصالات المشفرة للعسكريين خلال العملية العسكرية الخاصة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المنظومة الجديدة التي أطلق عليها اسم "Svyaz" تتكون من مجموعة خوادم صغيرة محمولة يمكنها تلقي البيانات من الهواتف الذكية من خلال شبكات الـ WiFi، وتتبادل هذه الخوادم البيانات فيما بينها عبر قنوات راديوية مشفرة يصعب اختراقها.

وقال مصدر في الشركة لوكالة "تاس" الروسية:"نخطط لاختبار المنظومة الجديدة في يونيو الجاري في منطقة العملية العسكرية الخاصة، هذه المنظومة يمكنها أن تضم عددا غير محدود من الخوادم المحمولة، ويمكن لكل خادم الاتصال بـ 255 هاتفا بنفس الوقت، ويمكن للهاتف أن يبث البيانات للخادم عبر شبكات WiFi من مسافة تصل إلى 50 م، أما الخوادم فيمكنها نقل البيانات فيما بينها إلى مسافات تصل إلى 20 كلم.

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وأشار المصدر إلى أن الفكرة من هذه المنظومة هي تأمين الاتصالات للعسكريين في الأماكن التي يصعب الوصول إليها والمناطق التي لا تحوي على شبكات اتصالات خلوية، أو المناطق التي تتعرض فيها أبراج الاتصالات الخلوية للتشويش.

المصدر: تاس