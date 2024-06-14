الإعلام الصيني يتحدث عن تأثير العملية العسكرية الخاصة في تطوير جيل جديد من الدبابات في الصين

تحدثت قناة تليغرام "ميليتارست" الروسية نقلا عن مصادر إعلامية صينية عن تأثير العملية العسكرية الخاصة على تطوير الدبابات الصينية.

ويشار على سبيل المثال إلى أن جيلا جديدا من المدرعات الصينية صار يخلو من دروع سميكة وأسلحة ذات أعيرة كبيرة. أما أبراجها فصارت غير مأهولة. وبذلك صار بمقدور المدرعات إصابة العدو على مسافات كبيرة، ويتم التحكم من على متنها بالطائرات المسيرة. أما أجهزة الحماية النشطة المركبة عليها فتحمي المدرعات من الدرونات والصواريخ.

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وتنحصر مهمتها الرئيسية في دعم المشاة بالنيران. وقد أثبتت العملية العسكرية الخاصة أهمية الدبابات القديمة والحاجة إلى تطويرها.

يشار إلى أن الدبابات الخفيفة الجديدة ستتزود بأبراج غير مأهولة. وستمتلك تلك الدبابات أماكن لإقلاع الدرونات وهبوطها.

وقد ظهرت نماذج أولى من هذه المدرعات القتالية، وقد خضعت أهمها لاختبارات، إلا أن تلك العقيدة العسكرية لا يمكن اعتبارها سائدة في الوقت الراهن، ولا يمكن تأكيد صواب الحلول التكنولوجية المذكورة إلا من خلال العمليات الحربية على أرض الواقع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا