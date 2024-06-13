الخبراء الروس يطورون رشاشا صغير الحجم عيار 7.62 ملم لجنود الاقتحام

تم تطوير سلاح جديد من قبل المتخصصين في مكتب "لابي" للتصاميم في مدينة بيرم الروسية، حيث ابتكر صناع الأسلحة الروس رشاش PKZ صغير الحجم عيار 7.62 ملم، على أساس رشاش PKМ .

ويعد هذا السلاح ضروريا جدا عند اقتحام المباني أو نقاط الاستناد أو تحصينات العدو وكذلك عند حراسة قوافل المركبات.

كما أشار المطورون، فإن الشروط المرجعية التقنية قضت، من بين أمور أخرى، بأن يكون السلاح غير مرئي، بحيث يمكن حمله تحت الذراع، مغطى بمعطف واق من المطر.

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وأوضح مكتب التصميم أن الجنود الذين يحملون أسلحة ذات مواسير طويلة، مثل القناصين وأصحاب الرشاشات يتم استهدافهم بالدرجة الأولى في منطقة العملية العسكرية الخاصة، الأمر الذي يقلل على الفور من القوة النارية وإمكانات الوحدة العسكرية بكاملها.

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بالإضافة إلى ذلك فمع هذا السلاح، يجب أن يكون المقاتل قادرا على رفع الرشاش بيد واحدة وإطلاق النار على الفور. وبحسب المواصفات التقنية فإن طول الرشاش يبلغ 850 ملم فقط، ووزنه حوالي 7 كيلوغرامات، ومخزنه يتسع لـ100 طلقة.

ويقل وزن رشاش PKZ عن وزن سابقه PKM بـ1500 غرام.

يذكر أن شركة "روستيخ" الحكومية الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بإجراء اختبار قياسي للرشاش الروسي PP- 2000. وأظهر الاختبار أن الرشاش قادر على إطلاق النار بشكل طبيعي حتى بعد تعرضه لأضرار.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا