علماء الآثار الروس يعثرون على أجزاء من هيكل قديم في البحر الأسود

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سيفاستوبل الروسية أن علماء الآثار عثروا في البحر الأسود على بقايا هيكل قديم وقطع أثرية قبالة سواحل أبخازيا.





ويشير المكتب، إلى أن العلماء يعتقدون أن الهيكل والقطع الأثرية التي عثروا عليها على عمق يتراوح من 1 إلى 60 مترا في ديسمبر 2023 قبالة سواحل أبخازيا باستخدام أجهزة خاصة وبمشاركة الغواصين تعود للقرون الوسطى.

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ووفقا لفيكتور ليبيدينسكي، الأستاذ المشارك في جامعة سيفاستوبول، إن الاكتشاف المثير للاهتمام، عثر عليه في خليج سوخومي، عند مصب نهر بيسليتكا، حيث يعتقد أن مدينة ديوسكوريا القديمة كانت قائمة في هذه المنطقة.

ويقول: "عثر هنا في أعوام 1970- 1980، على لوحة قديمة معروضة حاليا في متحف سوخومي الحكومي، وفي نفس المنطقة، اكتشفنا على عمق 2.4 متر، بقايا بناء نصف دائري هو برج ذو جدران متصلة، مبني من الحصى الكبيرة والملاط الجيري، مع وجود قطع سيراميك في البناء".

وبالإضافة إلى ذلك عثر علماء الآثار قبالة سواحل مدينة غوداوتا (جمهورية أبخازيا) على عمق 48-50 مترا، على عدد كبير من الأواني الفخارية تعود إلى العصور القديمة والعصور الوسطى، يعتقد أنها كانت على متن سفينة غرقت في هذه المنطقة.

ووفقا له، حدد علماء الآثار باستخدام السونار 11 جسما تحت الماء من المحتمل أنها سفن غارقة وسوف تدرس بمساعدة الغواصين مستقبلا.

المصدر: نوفوستي