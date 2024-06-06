كيف ستتغير درجة الحرارة العالمية خلال خمس سنوات؟

كشف تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجة الحرارة ستتجاوز مستوى ما قبل عصر النهضة الصناعية بمقدار 1.5 درجة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفقا للتقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة: "من المحتمل، بنسبة 80 بالمئة، أن يتجاوز المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية عما كان عليه ما قبل النهضة الصناعية على الأقل في سنة واحدة من السنوات الخمس المقبلة. وهذا تحذير خطير من أننا نقترب أكثر من الأهداف المحددة في ميثاق الأمم المتحدة وفي وثائق اتفاق باريس الذي يشير إلى ارتفاع درجات الحرارة على مدى عقود، وليس من سنة إلى خمس سنوات".

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ووفقا لتوقعات المنظمة، سيكون متوسط ​​درجة حرارة السطح في العالم خلال أعوام 2024 -2028 أعلى بمقدار 1.1 إلى 1.9 درجة مئوية عما كان عليه أعوام 1850-1900، وهناك احتمال بنسبة 86 بالمئة أن تسجل درجة حرارة سنوية قياسية واحدة على الأقل. وكما هو معروف يعتبر عام 2023 حاليا بأنه العام الأكثر دفئا على الإطلاق.

ويذكر أن اتفاق باريس للمناخ اعتمد في 12 ديسمبر 2015 من قبل 175 دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.

ووفقا لتوقعات المنظمة، قد تصل درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة، بسبب النشاط البشري- انبعاثات غازات الدفيئة، والعامل الطبيعي - التغير في مراحل تيارات المحيط من ظاهرة النينيا إلى ظاهرة النينيو لأن هذه الظاهرة تؤثر على متوسط ​​درجة الحرارة على الأرض وكذلك على نمط هطول الأمطار أيضا.

وتكمن خصوصية تغير طور التيارات، الذي بدأ في صيف عام 2023 ، في أنه خلال ظاهرة لانينيو، تنتقل الحرارة من الغلاف الجوي بشكل مكثف إلى المحيط ، أما خلال ظاهرة النينيو فبالعكس تنتقل الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي.

المصدر: نوفوستي