الدرونات الروسية تبدأ في زرع الألغام (فيديو)

بدأت الدرونات المتعددة المهام من تصنيع معهد " بالاشيخا" الهندسي الروسي بتلغيم مواقع جيش نظام كييف.

نشرت قناة تليغرام "فينكس" الروسية مقطع فيديو أظهر استخدام درون " МИБ "( فكلاديش) الهندسي المتعدد المهام.

ويعتبر درون " МИБ " من أحدث التطويرات التي تقدم بها معهد "بالاشيخا" الهندسي الروسي للبحوث العلمية، حيث بمقدوره قذف القنابل والألغام التي تستخدم لتلغيم مواقع العدو.

وبعد قذف الألغام ينشر الدرون حولها بقطر 10 أمتار شبكة رقيقة حساسة من الصعب اكتشافها، وفي حال لامس أفراد العدو أحد المستشعرات التي تتضمنها تلك الشبكة يتم انفجار اللغم الذي يقوم مبدأ إحداث الإصابة الدائرية بالشظايا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا