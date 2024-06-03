اكتشاف أكبر جينوم على وجه الأرض!

أفادت تقارير بأن نبات سرخس "غير ملحوظ"، ينمو في جزيرة نائية بالمحيط الهادئ، دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لامتلاكه أكبر جينوم لأي كائن حي على وجه الأرض.

يحتوي سرخس كاليدونيا الجديدة، Tmesipteris oblanceolata، على حمض نووي مكتظ في نوى خلاياه بأكثر من 50 مرة مما لدى البشر.

وقال العلماء إنه إذا تم تفكيك الحمض النووي من إحدى خلايا السرخس، التي لا يزيد عرضها عن جزء من المليمتر، فسيمتد إلى 106 أمتار (بالمقارنة، إذا تم تفكيك الحمض النووي الخاص بنا، فسيصل طوله إلى مترين).

Largest Genome on Earth Revealed, And It's a Big Surprise https://t.co/XLVgKFwlqY — ScienceAlert (@ScienceAlert) June 3, 2024

وقالت إيليا ليتش، المعدة المشاركة في الدراسة والباحثة في حدائق Kew النباتية الملكية في المملكة المتحدة، لوكالة AFP، إن الفريق "فوجئ حقا بالعثور على شيء أكبر من النبات المزهر الياباني Paris japonica. كنا نظن أننا وصلنا بالفعل إلى الحد البيولوجي".

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ويقول جوناثان ويندل، عالم النبات في جامعة ولاية أيوا، الذي لم يشارك في الدراسة، إن كمية الحمض النووي في السرخس كانت "مذهلة".

لكنه قال إن هناك لغز كبير حول معنى كل هذا التنوع، كيف تنمو الجينومات وتتقلص، وما هي الأسباب والعواقب التطورية لهذه الظواهر؟".

جدير بالذكر أن التقديرات تشير إلى أن البشر لديهم أكثر من 30 تريليون خلية في الجسم.

وأوضحت ليتش أن داخل كل خلية من هذه الخلايا توجد نواة تحتوي على الحمض النووي، وهو بمثابة "كتاب تعليمات يخبر كائنا حيا مثلنا كيف يعيش ويظل على قيد الحياة".

نُشرت الدراسة في مجلة iScience.

المصدر: ساينس ألرت