دراسة: ارتفاع درجة الحرارة يزيد مساحة البحيرات في التبت

كشفت دراسة أجرتها أكاديمية العلوم الصينية أن مساحة البحيرات على هضبة تشينغهاي التبتية زادت بمقدار 10 آلاف كيلومتر مربع خلال الثلاثين عاما الماضية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

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وتشير صحيفة China Daily إلى أنه وفقا لتوقعات العلماء الصينيين، حتى في حالة الانبعاثات الصغيرة إلى الغلاف الجوي فإنه بحلول نهاية القرن الحالي سوف تزداد مساحة هذه البحيرات بمقدار 20 ألف كيلومتر مربع، وسيؤدي هذا إلى ارتفاع منسوب المياه فيها بحوالي 10 أمتار ووزن المياه فيها 652 مليار طن. أي سيتضاعف بمقدار أربع مرات مقارنة بما كان قبل 50 عاما.

ووفقا لتشانغ قوه تشينغ، الباحث في معهد دراسات هضبة تشينغهاي-التبت التابع لأكاديمية العلوم الصينية، يزيد مثل هذا التوسع في البحيرات من خطر الكوارث الطبيعية ويؤثر على النظم البيئية والتنوع البيولوجي. وبحسب الباحث شو فنغلين، إذا كانت الانبعاثات في الغلاف الجوي مكثفة، فإن مساحة البحيرات في الجزء الشمالي من الهضبة يمكن أن تتضاعف، وفي الجزء الأوسط يمكن أن تزداد بنسبة 50 بالمئة. كما سيؤدي هذا إلى زيادة حجم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ما ينتج عنه تسريع وتيرة الاحترار العالمي.

ووفقا للبيانات الرسمية فإن هناك 60 ألف بحيرة على هضبة تشينغهاي التبتية، تصل مساحتها إلى 50 ألف كيلومتر مربع. وهي تعادل أكثر من 50 بالمئة من مساحة المياه في الصين.

المصدر: تاس