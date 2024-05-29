أكثر من 30 شركة روسية تشارك في معرض "جيتكس" بالمغرب

تشارك أكثر من 30 شركة روسية في معرض "جيتكس أفريقيا المغرب" للتكنولوجيا والمقاولات الناشئة، بمدينة مراكش، والذي يعد أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا.

وافتتحت اليوم الأربعاء الدورة الثانية من معرض "جيتكس أفريقيا المغرب" تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس وتشارك فيها وفود من أكثر من 130 بلدا. وسيتيح لهم الملتقى فرصة استكشاف التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

هذا المعرض الرائد للتكنولوجيا والمقاولات الناشئة منظم من طرف شركة "كاون" الدولية، الفرع الدولي لمركز التجارة العالمي بدبي، وإبشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، ومشاركة ثلة من الخبراء والمتخصصين العالميين بالإضافة إلى صناع القرار السياسي.

المصدر: RT + وكالات