"طيور مغطاة بالنفط" تظهر على شواطئ أمريكية

أفادت تقارير بأن تسربا نفطيا "مشتبه به" ربما تسبب في ظهور بقع من القطران وطيور "مغطاة بالنفط" على الشواطئ الأمريكية.

عُثر على المئات من بقع القطران بعد أقل من أسبوع من تلقي المسؤولين المحليين تقارير عن العثور على طيور ملوثة بالنفط على طول المسافة من Long Beach واشنطن، إلى "لينكولن سيتي" أوريغون. ويبلغ قطر هذه البقع 2 إلى 4 بوصات تقريبا.

Strange 'tar balls' wash up on American beaches - and are linked to spate of deaths in animals https://t.co/ZdvBUDreDNpic.twitter.com/C8Xsyx8By6 — Daily Mail Online (@MailOnline) May 27, 2024

وأكدت إدارة الأسماك والحياة البرية في أوريغون (ODFW) أن القطران "أساسه النفط"، ما يشير إلى أن المادة جاءت من تسرب نفطي غير معروف.

For the latest on the tar-like substance on the Oregon coast and southern Washington coast visit https://t.co/vNlkRYq6Ma. This site will be updated regularly. — Oregon Department of Fish and Wildlife (@MyODFW) May 25, 2024

كما بحث خفر السواحل الأمريكي عن مصدر النفط قبالة سواحل شمال غرب المحيط الهادئ، ولكن لم يتمكن من تحديد موقع المصدر رسميا.

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وعثر رواد الشاطئ، لأول مرة، على نقاط القطران في Cannon Beach الأسبوع الماضي، والتي تتشكل عادة عندما تمتد الرياح والأمواج من البحر وتفكك النفط من تسرب أكبر إلى قطع أصغر.

وتجري كل من وكالات ولاية واشنطن وأوريغون مسوحات للشواطئ، بالإضافة إلى رحلات جوية فوق المحيط الهادئ أثناء بحثها عن أدلة على تسرب النفط أو حرائق الغابات النفطية.

وأرسل المسؤولون عينات من القطران إلى المختبر لتحليلها، وتظهر بعض الصور دليلا على وجود لمعان نفطي قبالة ساحل Cannon Beach.

وتلقت ODFW نحو 10 بلاغات عن وجود طيور مغطاة بالنفط، حيث استعادت 4 منها.

وتبين أن جميع الطيور المغطاة بالنفط، كانت من طيور المور الشائعة والتي تظل قريبة من اليابسة عندما لا تتكاثر، ولكنها تسافر بعيدا عن الشاطئ عند التكاثر.

ولم يبدأ بعد موسم تكاثر أسماك المور، وقد نفق اثنان منها بعد وقت قصير من إنقاذها.

ويمكن أن يتسبب النفط في تشابك ريش الطيور وفقدان حمايتها من الماء، ما يجعل من الصعب عليها الطيران أو البقاء طافية على الماء، ويمكن أن يصيبها بمرض شديد.

المصدر: ديلي ميل