روسيا.. ابتكار طريقة لإنتاج محركات المسيرات الجوية منخفضة التكاليف بنسبة 30%

قام فريق من الطلاب الروس من جامعة "بيرم" القومية للبحوث التقنية بابتكار طريقة لتطوير محركات المسيرات الجوية بتكاليف إنتاج منخفضة بنسبة 30٪.

قالت الخدمة الصحفية للجامعة إن الابتكار الجديد عبارة عن محرك نفاث صغير الحجم مزود ببرنامج للتحكم في أنظمة التحليق وجهاز ذكي لإمداد الوقود. ويقول المطورون إن هذا الجهاز هو الذي يقلل من تكلفة إنتاج الطائرات بدون طيار، بسبب ميزات التصميم الخاصة به.

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وأوضح الطالب في قسم "محركات الطائرات" في الجامعة أندريه شيرينكين:"سيسمح ذلك بتقليل تكاليف إنتاج وتشغيل هذا النوع من المحركات بنسبة 30%، مع الحفاظ على استهلاك الوقود والخصائص التقنية. كما سيتم تخفيض تكاليف الصيانة والإصلاح لأنها ستكون في روسيا".

وسيكون بمقدور المسيرات المزودة بهذا المحرك التسارع إلى 500-700 كلم/ساعة، والصعود إلى ارتفاع يصل إلى 8000 متر. ويعتقد المطورون أن مثل هذه المسيرات ستكون مطلوبة في مجال نقل البضائع والزراعة وغيرها من المجالات.

وقال مدير المشروع والطالب في قسم محركات الطائرات بالجامعة دانيال أسادي هندوستاني:" من الممكن توفير الوقود ومواد التشحيم في نفس الوقت، وكذلك تشغيل المحرك بالبروبان دون خلطه مع الزيت، وهذه الخصائص تميز محركنا عن مثيلاته".

يذكر أن الدراسة أجريت في إطار برنامج "الأولوية 2030".

المصدر: تاس