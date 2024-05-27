روسيا تصنع جيلا جديدا من القوارب السريعة لوزارة الطوارئ

أعلنت شركة "KMZ" الروسية أنها تعمل على تطوير جيل جديد من القوارب السريعة المتعددة الاستخدامات لصالح وزارة الطوارئ.

قال المدير العام للشركة، ميخائيل دانيلينكو:"فازت شركتنا مؤخرا بمناقصة لتصنيع قوارب سريعة متعددة الاستخدامات لصالح وزارة الطوارئ الروسية. قمية المناقصة 2.76 مليار روبل، وبموجبها سنقوم بتصنيع 199 قاربا".

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وأشار دانيلينكو إلى أن شركته تعتزم بناء ثلاثة أنواع جديدة من القوارب، منها قوارب PK-500 وRPK-640 التي تستعمل لمهام الدوريات والإنقاذ، وكذلك قوارب RX-1173 السريعة القادرة على قطع مسافات طويلة والعمل في مختلف الظروف الجوية.

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وكانت "KMZ" قد أعلنت مؤخرا أنها ستعمل أيضا على تطوير 300 قارب سريع لصالح قوات إنفاذ القانون في روسيا، وأنها ستبدأ العام الجاري بالإنتاج المتسلسل لقوارب MASTER PRO السريعة.

وتعتبر "KMZ" من المؤسسات الرائدة في روسيا في مجال بناء القوارب، فهي تعمل على تطوير قوارب لوزارة الطوارئ الروسية، وللقوات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، وكانت قد صنعت 40 قاربا من نوع "آفالينا" لقوات الحرس الوطني.

المصدر: سلاح روسيا