الأرجنتين.. العثور على نوع جديد من الديناصورات آكلة اللحوم

أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية، أن علماء الحفريات اكتشفوا في الأرجنتين نوعا جديدا من الديناصورات آكلة اللحوم، عاشت قبل 69 مليون عام.

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ويشير بيان المجلس، إلى أن النوع الجديد من الديناصورات آكلة اللحوم الذي عثر عليه علماء الحفريات في محافظة تشوبوت الواقعة جنوب الأرجنتين، ينتمي إلى عائلة Abelisauridae.

ووفقا للعلماء، كان هذا النوع من الديناصورات يستوطن قارة جندوانا الجنوبية القديمة العملاقة. كانت هذه حيوانات ذات قدمين وأطراف أمامية بدائية.

ويتميز نوع الديناصورات المكتشف بصغر حجم الجمجمة وغياب القرون، التي كانت تمتلكها ديناصورات مثل كارنوتوروس- الذي ينتمي إلى نفس العائلة الشائعة في القارة.

وقد عثر علماء الحفريات على عدد من عظام الجمجمة ومجموعة كاملة من عظام العمود الفقري وعظم الفخذ الكامل وبعض عظام الذيل وأطراف كاملة تقريبا.

المصدر: نوفوستي