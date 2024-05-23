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العلماء الروس يطورون تقنية جديدة لاختيار النباتات المقاومة للجفاف

العلوم والتكنولوجيا

العلماء الروس يطورون تقنية جديدة لاختيار النباتات المقاومة للجفاف
Legion-Media
صورة تعبيرية
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تمكن علماء من المركز العلمي الفيدرالي الروسي للزراعة الإيكولوجية من تطوير تقنية جديدة لاختيار النباتات المقاومة للجفاف، لمعالجة مشكلة التصحّر.

حول الموضوع قال رئيس مركز اختيار وإنتاج البذور التابع للمركز العلمي الفيدرالي للزراعة الإيكولوجية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أندريه سولونكين:"لقد تمكنا من تطوير تقنية جديدة لاختيار غرسات النباتات القادرة على العيش في التربة المالحة، وبهذه الطريقة سنكون قادرين على الحصول على نباتات مقاومة للجفاف. الهدف هو تسريع مرحلة الاختيار، وتقليل عدد العينات التي يتم اختيارها لزرعها لاحقا في الأماكن الجافة، وبالتالي توفير المساحة والموارد في المختبرات الخاصة بهذا الأمر".

وأضاف:"أثناء عملية اختيار عينات النباتات المقاومة للجفاف يقوم المربون في مراحل مبكرة من عمر النبات بوضعه في ظروف مصطنعة تحاكي ظروف الجفاف، وينقلون الغرسات من أنابيب الاختبار إلى الحاضنات، وفي هذه الفترة يمكن اكتشاف فيما إذا كانت الغرسة ستكون قادرة على مقاومة الجفاف، في هذه المرحلة بالذات يتم وضع غرسات النباتات في أوساط معينة تمنع النبات من امتصاص الرطوبة، وتساعد هذه التقنية على اكتشاف النباتات القادرة على مقاومة الجفاف، الأمر الذي يمكننا من معالجة مشكلات التصحّر، ويسهل عملية تشجير الغابات".

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يقع المركز العلمي الفيدرالي للزراعة الإيكولوجية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في فولغوغراد الروسية، وفي عام 2021 تم افتتاح مركز تابع له لاختيار وإنتاج البذور النباتية، بهدف معالجة مشكلات التصحّر.

المصدر: فيستي

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