وزارة الدفاع تكشف آلية عمل أحدث قاذفة لهب روسية (فيديو)

تحدث أفراد طاقم أحدث قاذفة لهب ثقيلة روسية، وهي "توس – 2" ( توسوتشكا)، عن خصوصيات مركبتهم، ومعداتها الداخلية.

يذكر أن منظومة "توسوتشكا" لا تظهر في خط الالتماس المباشر إلا نادرا، إذ أنها دخلت الخدمة في الجيش الروسي منذ زمن قريب، واعتاد الجنود الروس على قاذفة لهب أخرى، وهي "توس – 1 آ، سولنتسيبيوك " (الشمس الحارقة)، فهي منظومة سابقة لـ"توسوتشكا".

وقال قائد مركبة المنظومة: "السبب هو الذخائر الحرارية السرية التي نستخدمها، ولا مثيل لها في العالم، أولا هي منظومة قوية جدا من حيث موجتها الصادمة التي تشكلها، وحتى لو كان العدو بعيدا عن مركز الانفجار سيصاب حتما بجروح". وأعاد إلى الأذهان أن درجة الحرارة الناتجة عن انفجار صاروخ "توسوتشكا" تصل في مركز الانفجار 2000 درجة مئوية. أما الرذاذ الذي ينشره حوله فيتسرب من أية ثغرة حيث لا يبقى أحد على قيد الحياة.

واستطرد قائلا:" بعد أن نقصف مواقع العدو بصواريخ "توسوتشكا" يمكن لأفراد مشاتنا أن يستولوا عليها دون أن يواجهوا أية مقاومة".

يذكر أن مدى عمل قاذفة اللهب الثقيلة "توسوتشكا" يصل 18 كيلومترا، أي أبعد بكثير مما كان عليه لدى سابقاتها. ويمكن أن تطلق على العدو 18 صاروخا حراريا في آن واحد. وتم وضعها على منصة مدولبة ذات 8 عجلات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا