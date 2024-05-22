روسيا تكشف عن منظومة وريثة لـ"تنين الجبل"

دخلت منظومة "النيزك" النفاثة الذاتية الحركة المتخصصة في إزالة حقول الألغام والمعروفة كذلك بـ"تنين الجبل" الخدمة في الجيش السوفيتي نهاية السبعينيات.

وقد أظهرت منظومة "تنين الجبل" فاعليتها في مختلف النزاعات العسكرية، حيث لم تستخدم لإحداث ثغرات في حقول الألغام فحسب بل ولتدمير مختلف تحصينات العدو. وغالبا ما تكفي 700 كيلوغرام من المتفجرات التي يقذف بها "تنين الجبل" لإصابة أي هدف محصن عمليا.

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لكن روسيا استمرت في تطوير تلك المعدات على أساس جديد، وهو مدرعة "بي إم بي-3" المشهورة في الجيش الروسي، هكذا ظهرت منظومة جديدة أطلق عليها "الشهب".

وقد نشرت قناة تليغرام LexKitaev الروسية صورة لتلك المنظومة. وميزتها الرئيسية هي أجهزة نقل الحركة الكهربائية الميكانيكية الجديدة. وعلاوة على ذلك فإنها حصلت، خلافا لـ"تنين الجبل"، على الأسلحة الخاصة بها، وبينها أسلحة الرشاش الموضوعة في البرج المتحكم فيه عن بعد، فضلا عن مجموعة الحماية الدينامية "أفغانيت" التي تزود بها الآن المدرعات الروسية من الجيل الجديد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا