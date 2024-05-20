علماء روس يبتكرون طريقة لحماية أسطح الطائرات من الجليد

ابتكر علماء معهد موسكو للطيران ومعهد الكيمياء الفيزيائية والكيمياء الكهربائية، تقنية جديدة لتحسين خصائص مقاومة أسطح الطائرات للماء وتراكم الجليد.

وتتضمن التقنية الجديدة إنشاء تضاريس دقيقة على السطح الخارجي، لا تسمح للقطرات بالالتصاق بجسم الطائرات. واستخدام هذا الابتكار سيحسن كثيرا من تصاميم الطائرات وأمانها.

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ويقول إيليا جيغولين المهندس في قسم تصميم واعتماد معدات الطيران في معهد موسكو للطيران: "يغطي تطبيق الابتكار المجالات التي تكون فيها طرق الحماية التقليدية محدودة أو غير فعالة. ويمكن استخدامه لزيادة موثوقية العناصر الهامة لنظام التحكم. مثلا في الجنيحات وقلابات الأجنحة".

ومن جانبه يشير كيريل اميليانينكو كبير الباحثين في مختبر القوى السطحية في معهد الكيمياء الفيزيائية والكيمياء الكهربائية، إلى أن هناك طلبات كثيرة على الطلاءات الواقية لمنع تجمد أجهزة الاستشعار على هيكل الطائرة. وهذا أمر مهم، لأن أي خلل في عملها يمكن أن يؤدي إلى فقدان التحكم وحالة الطوارئ.

ويقول موضحا: "تتميز الأسطح المعالجة بالخشونة، حيث تتغير تضاريسها من الدقيقة ودون الدقيقة وإلى النانوية، وتخلق مساحة سطحية كبيرة تتشكل فيها نقاط دعم صغيرة، وعند ملامسة قطرات الماء لهذه المادة تتخذ شكلا قريبا من الشكل الكروي وتنزلق".

ووفقا له، تتشكل هذه التضاريس السطحية باستخدام الليزر لمدة نانو ثانية في معالجة الألمنيوم. وبعدها توضع فوقها طبقة من الجزيئات العضوية، ما يمنع الماء من ملامسة المعدن.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"