الجيش الروسي يختبر رشاشا جويا رباعيا دوارا لتدمير الزوارق المسيرة

تم الكشف عن الرشاش الرباعي الدوار من طراز ГШГ-7.62 عيار 7.62 ملم الذي تستخدمه الطائرات الحربية في أحد ميادين الرماية التابع للقوات البرية الروسية.

وقد نشرت قناة تليغرام "زلوي مورياتشوك" مقطع فيديو، أظهر استخدام هذا الرشاش في مصلحة المشاة.

وقالت القناة إن هذا السلاح يعتبر وسيلة مثالية لمكافحة الزوارق المسيرة الأوكرانية، مشيرة إلى أمانه العالي ودرجة الخطورة التي يشكلها على العدو.

ويقوم المفعول الأوتوماتيكي للرشاش على استخدام طاقة غازات البارود. وتتراوح سرعة رمي الرشاش بين 3500 و6000 طلقة في الدقيقة، وتصل السرعة الابتدائية للرصاصة إلى حوالي 850 مترا في الثانية، وزنه 19 كيلوغراما، مدى العمل الأقصى 1 كم.

ويمكن أن يضمن جهاز التصويب الحراري دقة رمايته الليلية. ويتيح استخدام الرصاص الخارق الحارق إمكانية مكافحة الزوارق المسيرة البحرية حتى في حال تزويدها بأجهزة الحماية الإضافية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا