اكتشف مشغلو المسيرات الروسية في المحور الشمالي للعملية العسكرية الروسية منظومة هجينة للدفاع الجوي الأوكراني، ودمروها على الفور.

وتبين أن المنظومة عبارة عن مجمع "بوك – إم 1" السوفيتي الصنع الذي تم تكييفه على إطلاق صواريخ "أرض-جو" AIM-7 Sparrow الأمريكية الصنع.

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وتم اكتشاف المجمع في قرية تشيركاسكايا بمحافظة خاركوف قبل أن يصل الموقع المعين له بالقرب من خط الالتماس المباشر. وقامت مسيرة استطلاع روسية بمتابعة حركة ونشر منصة الإطلاق للمجمع. وبعد أن تأكد مشغل المسيرة الروسية بأن المجمع ليس مجسما لمنظومة دفاع جوي قام بتدميره على الفور بدرون "لانتسيت" الانتحاري.

يذكر أن "بوك" من الجيل الأول هو مجمع قديم بدأ تصنيعه في الاتحاد السوفيتي وأدخل الخدمة في القوات السوفيتية عام 1977، لكن صاروخ AIM-7 أقدم منه، علما أنه بدأ الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1956. وقد أطلق على المنظومة الهجينة تسمية "FrankenSAM".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأوكراني يواجه نقصا حادا في الدفاعات الجوية، لذلك يلجأ إلى تشكيل منظومات هجينة لا تتمتع بمواصفات تقنية وفنية ممتازة.

ومما يثير الاهتمام هو أن الجيش الأوكراني يكرر خطأ ارتكبه عند الدفاع عن بلدة أفدييفكا في منطقة دونباس وبلدة رابوتينو في محافظة زابوروجيه عندما أحضر ما تبقى من الدفاعات الجوية إلى خط الالتماس المباشر لمنع القاذفات الروسية من قذف القنابل الحائمة الموجهة من طراز "فاب". لكن منظومات الدفاع الجوي هذه يتم تدميرها على الفور بضربات الصواريخ والمسيرات الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا