محلل عسكري روسي يسلط الضوء على آفاق تطور المقاتلات الاعتراضية المسيرة

علّق دكتور العلوم العسكرية والمحلل العسكري الروسي قسطنطين سيفكوف، على تطوير إيران لـ "المنتج 358"، وهو مسيرة اعتراضية لم يسبق لها مثيل.

وأشار إلى أن هناك مفهومين للطائرات بدون طيار اليوم. وهما مسيرات الاستطلاع من مختلف الأنواع والمسيرات الهجومية، بما في ذلك المسيرات الانتحارية، وهي تشبه صاروخا مجنحا كلاسيكيا. ومن هنا تظهر الحاجة إلى تطوير مقاتلة اعتراضية بدون طيار تحارب مسيرات الاستطلاع وتهاجم المسيّرات الهجومية.

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وهناك في الوقت الحالي طريقة وحيدة للقتال بين المسيرات الجوية، وهي الاصطدام (عندما تصدم مسيرة صديقة مسيرة معادية) أو استخدام الشبكة التي تغطى بها مسيرة العدو. وقال:" إليكم "المنتج 358" الإيراني وهو مسيرة انتحارية مقاتلة لدرونات العدو. وهي طائرة صغيرة نسبيا. وعندما يكون هناك تهديد بهجوم معاد بطائرة بدون طيار، يقلع "المنتج 358" من مطاره ويقوم بدوريات جوية في منطقة فيها خطورة هجوم درونات العدو".

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن وقت بقاء المسيرة المقاتلة في الجو يتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة فقط، ولكن ذلك في الوقت الحالي فقط، مع العلم أن المهندسين سيحولون قريبا هذا الوقت القصير إلى ساعات.

وقال:" عندما تكتشف المقاتلة المسيرة هدفا في الجو يقوم مشغلها بتنشيط رأسها الموجه ويلتقط الهدف ويصدر الأمر بتدميره. وبعد ذلك، تتحول المقاتلة المسيرة إلى صاروخ موجه، والذي يلحق بطائرة العدو يدمرها".

وحسب المحلل العسكري فإن "المنتج 358" هو نوع جديد مبدئيا من الأسلحة يفتح سلسلة كاملة من أنظمة الأسلحة الجوية. وافترض المحلل أيضا أن تلك السلسلة ستتطور بسرعة.

وأوضح قائلا:" على سبيل المثال، يتم التحكم حاليا في المقاتلة المسيرة من قبل المشغل، ولكن مع مرور الوقت سيكون من الممكن تطويرها حتى تتمكن من مسح الأجواء بشكل مستقل. ومن الممكن تماما زيادة وقت الدوريات الجوية. وبالإضافة إلى ذلك، ليس من الضروري أن تكون هذه المقاتلة المسيرة انتحارية تستخدم مرة واحدة. ويمكنك وضع مدفع رشاش عليها، حيث سيتم إطلاق النار على الهدف ببساطة. كما يمكنك تعليق صواريخ قتالية جوية صغيرة الحجم تزود برأس حراري موجه. ولا يمنعك أحد من القيام بذلك". وخلص المحلل العسكري إلى أن "كل ذلك هو اتجاه تطور هذا النوع من المسيرات الجوية المقاتلة".

المصدر: روسيسكايا غازيتا