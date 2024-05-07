عربة الإنزال المطورة تشارك في عرض النصر بمدينة تولا الروسية

تستخدم عربات الإنزال "بي إم دي-2" على نطاق واسع في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقد أدخلت في تصميمها تعديلات عديدة بناء على الخبرات المكتسبة في العملية العسكرية الخاصة.

وتبيّن ذلك في بروفة العرض العسكري التي أقيمت مؤخرا في مدينة تولا الروسية المعروفة بصناعاتها العسكرية. وقد تمت تقوية دروع العربة القتالية في القسم الأمامي لجسمها وعلى جانبيه وكذلك على سقف العربة. وعلاوة على ذلك تم تثبيت الشبكات المقاومة للقذائف الجوفاء. وتم تزويد "بي إم دي - 2" ببرج أحادي ونظام أوتوماتيكي لقيادة النيران.

وقال الخبراء إن نموذجا كُشف عنه في بروفة العرض العسكري تم تسليحه بمنظومة "كورنيت" المضادة للدبابات والمزودة بجهاز التوجيه الليزري.

يذكر أن منظومات كهذه (كورنيت) قادرة على تدمير دبابات М1А2 Abrams الأمريكية وLeopard 2А6 الألمانية على مدى يصل إلى 8 كيلومترات. أما دقة توجيه هذا السلاح في ظروف الليل يتم تأمينها بوجود جهاز حراري. وتم تسليح "بي إم دي – 2" كذلك بقاذفة القنابل عيار 30 ملم المخصص لتدمير القوة البشرية إلى جانب المدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بظهور عربات المشاة القتالية "بي إم بي – 3" المزودة بأجهزة الحماية الدينامية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مع احتفاظ هذه العربات المطورة بقدراتها البرمائية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا