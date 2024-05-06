اليابان تخطط لبدء اختبار دواء لإنماء الأسنان

يخطط علماء معهد كيتانو الياباني للبحوث الطبية للبدء في شهر سبتمبر المقبل في اختبار عقار لعلاج عدم تنسج الأسنان.





وتشير صحيفة The Mainichi اليابانية إلى أنه وفقا للعلماء عمليا سيكون بالإمكان استخدام هذا الدواء على نطاق واسع بعد ست سنوات.

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ويسبب مرض عدم تنسج الأسنان، نقص في الأسنان أثناء نمو عظم الفك في سن مبكرة، ما يجعل من الصعب استخدام أطقم الأسنان وزراعة الأسنان. ويؤثر هذا الدواء المبتكر على براعم الأسنان. ونتيجة لذلك، فإنه سيكون قادرا على استبدال الأسنان غير النامية أو المتساقطة.

وتشير الصحيفة إلى أن نقص الأسنان الخلقي - فقدان 6 أسنان أو أكثر يعرف باسم (قلة الأسنان) وهي حالة وراثية تحدث لدى 1 بالمئة من الأشخاص.

ووفقا لوثائق المعهد، سيتم اختيار رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و 65 عاما لا يعانون من مشكلات صحية واضحة، يفتقدون ضرسا واحدا أو أكثر لاختبار الدواء المبتكر، حيث سيحقن الدواء عن طريق الوريد. وسوف يستمر الاختبار حتى أغسطس 2025.

ويقول المبتكرون: "يكبح دواء إعادة نمو الأسنان نشاط بروتين USAG-1، الذي يمنع نمو الأسنان. لذلك سيكون بالإمكان مستقبلا زراعة الأسنان ليس فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض خلقية، ولكن أيضا لدى أولئك الذين فقدوا أسنانهم بسبب التسوس أو الإصابة".

وتجدر الإشارة، إلى أن الباحثين اختبروا الدواء المبتكر على الحيوانات عام 2018 ، ونجحوا في إنماء الأسنان لدى الفئران والقوارض الأخرى.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"