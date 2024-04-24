فيروس يهدد الطعام اللذيذ الأكثر شعبية في العالم

يهدد فيروس سريع الانتشار صحة شجرة الكاكاو والبذور المجففة التي تصنع منها الشوكولاتة، ما يعرض الإمدادات العالمية من الطعام اللذيذ الأكثر شعبية في العالم للخطر.

وتأتي نحو 50% من الشوكولاتة في العالم من أشجار الكاكاو في دول غرب إفريقيا مثل ساحل العاج وغانا. ويهاجم الفيروس المدمر أشجار الكاكاو في غانا، ما يؤدي إلى خسائر في المحصول تتراوح بين 15 و50%.

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وينتشر مرض فيروس تورم براعم الكاكاو (CSSVD) عن طريق حشرات صغيرة تسمى البق الدقيقي التي تأكل أوراق الأشجار وبراعمها وأزهارها، وهو من بين التهديدات الأكثر ضررا للمكون الجذري للشوكولاتة.

وقال بنيتو تشين شاربنتييه، أستاذ الرياضيات بجامعة تكساس في أرلينغتون في الورقة البحثية المنشورة في مجلة PLOS ONE: "يشكل هذا الفيروس تهديدا حقيقيا للإمدادات العالمية من الشوكولاتة. المبيدات الحشرية لا تعمل بشكل جيد ضد البق الدقيقي، ما يترك المزارعين يحاولون منع انتشار المرض عن طريق قطع الأشجار المصابة وتربية الأشجار المقاومة. ولكن على الرغم من هذه الجهود، فقدت غانا أكثر من 254 مليون شجرة كاكاو في السنوات الأخيرة".

ويمكن للمزارعين مكافحة البق الدقيقي عن طريق إعطاء لقاحات للأشجار لتحصينها من الفيروس. لكن اللقاحات باهظة الثمن، خاصة بالنسبة للمزارعين ذوي الأجور المنخفضة، كما تنتج الأشجار الملقحة محصولا أقل من الكاكاو، ما يؤدي إلى تفاقم الدمار الذي يحدثه الفيروس.

وقام شاربنتييه وزملاؤه من جامعة كانساس، وجامعة Prairie View A&M، وجامعة جنوب فلوريدا، ومعهد أبحاث الكاكاو في غانا بتطوير استراتيجية جديدة، تتمثل في استخدام البيانات الرياضية لتحديد مدى المسافة التي يمكن للمزارعين زراعة الأشجار الملقحة فيها لمنع البق الدقيقي من غزوها والقفز من شجرة إلى أخرى ونشر الفيروس.

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وقال شاربنتييه: "للبق الدقيقي عدة طرق للحركة، بما في ذلك الانتقال من شجرة إلى أخرى، أو يحمله النمل أو تدفعه الرياح. وما كنا بحاجة إلى القيام به هو إنشاء نموذج لمزارعي الكاكاو حتى يتمكنوا من معرفة المسافة التي يمكنهم من خلالها زراعة الأشجار الملقحة بأمان من الأشجار غير المحصنة من أجل منع انتشار الفيروس مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة لهؤلاء المزارعين الصغار".

ومن خلال تجربة تقنيات التنميط الرياضي، أنشأ الفريق نوعين مختلفين من النماذج التي تسمح للمزارعين بإنشاء طبقة واقية من أشجار الكاكاو الملقحة حول الأشجار غير المحصنة.

وأفاد شاربنتييه: "على الرغم من أن هذه النماذج ما تزال تجريبية، إلا أنها مثيرة لأنها ستساعد المزارعين على حماية محاصيلهم بينما تساعدهم على تحقيق محصول أفضل. وهذا أمر جيد بالنسبة للمزارعين، فضلا عن إدماننا العالمي للشوكولاتة".

المصدر: ساينس ديلي