بدأت وحدات جيش نظام كييف في قصف المواقع الروسية باستخدام الألغام العنقودية عيار 120 ملم من طراز " إم 971 " التي تسلمها إسرائيل لأوكرانيا منذ ديسمبر عام 2022.

وقد نشرت الشبكات الاجتماعية صورا لهذه الذخيرة التي ينتج من قبل الشركة الحكومية الإسرائيلية. وتستخدم تلك الذخائر ضد الأفراد أو المدرعات الخفيفة والمركبات على حد سواء.

ويتم إنتاج الألغام العنقودية في الولايات المتحدة أيضا، حيث أطلق عليها IMI M971 DPICM، وذلك بموجب اتفاقية الإنتاج المحلي بترخيص والتي تم توقيعها عام 2000. وقد يحتوي اللغم على 24 أو 32 ذخيرة مصغرة من طراز М85/М87. وبلغت مساحة إصابة لغم واحد من هذا النوع 100 متر مربع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا