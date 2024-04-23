"بيد واحدة".. جندي روسي يستعرض مهارته في التعامل مع رشاش "كلاشينكوف" (فيديو)

انتشر على الشبكات الاجتماعية الروسية مقطع فيديو أظهر مقاتلا روسيا بذراعه اليسرى المقطوعة جزئيا، وهو يوضح كيفية تعامله بمهارة مع بندقية كلاشينكوف.

وارتدى الجندي على يده المقطوعة جزئيا مفصلا اصطناعيا يساعده على التحكم برشاش "كلاشينكوف" بسهولة، وهو يدعم السلاح بيده اليسرى ويوجّهه باليمنى، ويمكن للمقاتل إطلاق النار في اتجاهات مختلفة، كما يمكنه تغيير قطاعات النار بسرعة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوة الأقل في ذراع يده اليسرى تخفض من قوة الارتداد الناجم عن إطلاق النار من الرشاش، ما يجعل الصعوبة أكبر مما هو عليه عند قبض الرشاش بكلتا اليدين.

والشيء الوحيد الذي يواجه به صعوبة هذا المقاتل الاستثنائي هو سهولة وسرعة إعادة تعمير مخزن الرشاش. يقول الجندي: "أضطر إلى حمل السلاح بيد واحدة، الأمر الذي يشكّل بعض الصعوبات عليّ".

المصدر: روسيسكا غازيتا