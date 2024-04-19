روسيا.. ابتكار طلاء مقاوم للكائنات البحرية على جسم السفينة

قام العلماء من مركز "تومسك" العلمي الروسي بتطوير دهانات صديقة للبيئة، لحماية السفن من الحشف الحيوي.

اختار المتخصصون من معهد فيزياء القوة وعلوم المواد التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع علماء آخرين تركيبة مثالية لدهانات المبيدات الحيوية من أجل حماية السفن والمنشآت المائية التقنية من التلوث بالكائنات البحرية. وقالت الخدمة الصحفية للمعهد إن الدهانات ذات التركيبة الجديدة لها تأثيرات سامة أقل على البيئة.

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وجاء في تقرير نشرته الخدمة الصحفية لمعهد فيزياء القوة:" لقد طوّر العلماء الروس التركيبة المثالية لجيل جديد من الطلاء، حيث انخفض إلى حد بعيد تركيز أكسيد النحاس إلى النصف، أي من 40 % إلى 20٪، ولأول مرة في العالم، تم إدخال جزيئات المبيدات الحيوية في الطلاء، وكتلتها لا تزيد عن 0.5% من الكتلة الإجمالية للطلاء بأكمله".

يذكر أن جزيئات المبيد الحيوي تتألف من مكونين، وهما الجسيمات الأكثر فعالية من أكسيد الزنك وفريت الزنك.

ويشار إلى أن الحشف الحيوي للسفن ومكوناتها، يسبب في المناخات الدافئة، أضرارا اقتصادية خطيرة. وإن استخدام بعض مواد الطلاء الواقية يؤثر سلبا على حالة الكائنات البحرية، لذلك كان العلماء يبحثون دائما عن حل لهذه المشكلة.

وأكد التقرير أن التركيبات الجديدة لها تأثيرات سمية ضئيلة على النظام البيئي المائي. وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها انخفاضا في الحشف الحيوي ضعافا. ووجد العلماء أيضا أنه لحماية الهيكل ليست هناك حاجة لتطبيق عدة طبقات من الطلاء الذي يحتوي على الجزيئات. وسيكون كافيا إذا كانت هذه هي الطبقة الأخيرة التي ستكون على اتصال بالماء.

المصدر: تاس