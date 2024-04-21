العثور على نقوش حجرية بارزة في كنيسة قديمة بجبال إنغوشيا

اكتشف علماء الآثار في متحف "دجيراخ أسينسكي" المعماري الطبيعي 5 نقوش حجرية بارزة، كانت جزءا من أقدم كنيسة مسيحية في روسيا.

وهي كنيسة " تخابا إردي" في جبال جمهورية إنغوشيا الروسية. وقالت الخدمة الصحفية للمتحف في بيان لها إنه سيتم نقل الأحجار إلى المتحف الجمهوري للتاريخ المحلي.

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وجاء في البيان أنه تم اكتشاف 5 أحجار بارزة مثيرة للاهتمام سُلمت لعالم الآثار المعروف في الجمهورية (أومالات غادييف) ليقدّم رأيا علميا حول قيمة الاكتشاف، وأشار العالم إلى أن النقوش الحجرية البارزة هي جزء من زخارف كنيسة "ثابا إردي".

ويشار إلى أنه سيتم نقل جميع القطع الأثرية إلى متحف التاريخ المحلي للجمهورية، لتستخدم فيما بعد في عملية ترميم مواقع التراث الثقافي.

ونقلت الخدمة الصحفية عن العالم أومالات غادييف قوله:" لقد تم تصنيع غالبية القطع الأثرية من الحجر الجيري الناعم القابل للمعالجة بشكل جيد. ويبدو أن معظمها عبارة عن أجزاء من إطارات النوافذ والأبواب، أما بقية الآثار فهي بحاجة إلى دراسة إضافية، وجميعها مثير للاهتمام، ويجب فحصها بعناية وإرسالها إلى القسم الحكومي من صندوق المتحف".

يذكر أن " تثابا إردي" تعتبر أقدم كنيسة مسيحية في روسيا، وهي مدرجة على قائمة مواقع التراث الثقافي ذات الأهمية الفيدرالية. وتقع الكنيسة في منطقة المحمية التاريخية والمعمارية والطبيعية "دجيراخ-أسينسكي".

المصدر: تاس