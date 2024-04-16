لواء روسي: الحرب الإلكترونية الروسية تعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير

يصادف 15 أبريل من كل عام يوم قوات الحرب الإلكترونية الروسية الذي يحتفل به أفراد الاتصال والحرب الإلكترونية في الجيش الروسي.

وقال قائد قوات الحرب الإلكترونية اللواء يوري لاستوتشكين إن استخدام الذكاء الاصطناعي سيسمح باختيار أنواع التشويش ومواصفاته اللازمة لإسكات الوسائل اللاسلكية الإلكترونية للعدو بالسرعة القصوى.

وأضاف قائلا إن الشبكات العصبية الموجودة داخل المسيّرات الجوية ستستخدم قريبا للتعرف على الأهداف مباشرة في أثناء التحليق فوق مواقع العدو، الأمر الذي سيمكّن المسيرة من الانتقال من التحليق بناء على مسار معيّن مسبقا إلى تنفيذ المهام الذاتية المستقلة أو العمل ضمن مجموعة من الدرونات المنظّمة ذاتيا.

وقال اللواء إن التقنيات الحديثة ستسمح عما قريب بارتقاء مستوى قيادة قوات الحرب الإلكترونية في روسيا ورفع فاعلية استخدامها. وقال إن تكتيك استخدام الحرب الإلكترونية في العملية العسكرية الخاصة لا يزال يتطور ويتغير.

وأعاد اللواء إلى الأذهان إطلاق الإنتاج المتسلسل لمنظومة "بيرويد – إم" المخصصة لاكتشاف درونات FPV وتصفيتها. وقد بلغت مسافة اكتشاف الدرونات الصغيرة الحجم من قبل المنظومة المذكورة 15 كيلومترا. أما ارتفاع التحليق حيث يتم اكتشافها فوصل 5 كيلومترات. ويضمن الشعاع الضيق لمسح الأجواء تخفي المنظومة عن الوسائل الإلكترونية اللاسلكية للعدو ويحد من خطر إصابتها من قبل الصواريخ المعادية المضادة للرادار. وتصل قدرة جهاز الإرسال التابع للمنظومة 20-40 واط، ويمكن شحن بطاريته من بطارية السيارة أو من الشبكة الكهربائية العامة.

وتخصص المنظومة للتشويش على درونات العدو ضمن مجال الترددات الذي يتراوح بين 900 ميغاهرتز و5 غيغاهرتز. ويقدر ثمن المنظومة بنحو 370000 روبل، أي ما يعادل نحو 3500 دولار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا