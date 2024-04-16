شركة "سكك الحديد الروسية" توقّع اتفاقية إنتاج قطارين لسكة الحديد الفائقة السرعة "موسكو – بطرسبورغ"

وقّعت شركة "سكك الحديد الروسية" اتفاقية تقدر قيمتها بـ12 مليار روبل لإنتاج وتسليم قطارين كهربائيين لسكة الحديد الفائقة السرعة "موسكو – بطرسبورغ".

وتم توقيع الاتفاقية مع شركة "لوكوموتيفي أورال" الروسية.

vz.ru

وجاء على قناة "تليغرام" التابعة لشركة "سكك الحديد الروسية" أن الشركة وقعت اتفاقية إنتاج أول قطارين سريعين، سيتم تسليمهما لسكة الحديد الفائقة السرعة "موسكو – بطرسبورغ" بقيمة 12 مليار روبل. وقد تولت شركة "لوكوموتيفي أورال" إنتاج القطارين، على أن يتم التسليم نهاية مارس 2028.

Vz.ru

وقال مصدر في شركة "سكك الحديد الروسية" إنه تم إعداد المشروع التصميمي للقطار السريع، وقد اتخذت قرارات بشأن مكوناته وتصميمه، وسيتكون القطار الكهربائي من 8 عربات، وهناك إمكانية لربط القطارين ببعضهما، وسيتم كذلك إعداد 4 طرق لصيانته، وستصل سرعة القطار القصوى 400 كيلومتر في الساعة، وهي السرعة الأعلى عالميا في الوقت الراهن، وأما سرعة استخدامه فستبلغ 360 كلم/ساعة.

إقرأ المزيد

يذكر أن رئيس شركة "سكك الحديد الروسية" أوليغ بيلوزيوروف كان قد أفاد في وقت سابق بأن القطار سيكون مجهزا بغرفة أطفال ومطبخ ومشرب (البار) ومنظومة الوسائط المتعددة (مولتيميديا) الترفيهية.

يذكر أن الحكومة الروسية تخطط لتوظيف مبلغ قدره 21.7 مليار روبل لتطوير السكك الحديدية الفائقة السرعة خارج موازنة الدولة.

المصدر: نوفوستي