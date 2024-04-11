رومانيا تعثر على مسيرة بحرية مجهولة تحمل 500 كيلوغرام من المتفجرات في البحر الأسود

اكتشفت في 3 أبريل عام 2024 مسيّرة بحرية غير عادية تطفو رأسا على عقب في المياه الإقليمية الرومانية.

وحسب صحيفة Naval News البريطانية فبعد تفتيشها تبيّن أن المسيّرة عبارة عن قارب أمريكي الصنع مزود برأس حربية من صاروخ سوفيتي. وبعد يومين من اكتشافها دمّر الجيش الروماني المسيّرة عن طريق التفجير المتحكم فيه.

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تجدر الإشارة إلى أنه تم استخدام القارب القابل للنفخ ذي الهيكل الصلب المصنوع من الألومينيوم من طراز AM-800 كقاعدة عند تصنيع المسيّرة. ويتم تصنيع مثل هذه القوارب في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في ولاية ألاباما، وهي مخصصة لأعمال الإطفاء والإنقاذ أو استخدامها كهدف تدريبي قابل للمناورة. ويبلغ طول AM-800 حوالي 9.5 متر.

والحمولة المفيدة في القارب المسير عبارة عن رأس حربية من صاروخ "ترميت" السوفييتي الصنع المضاد للسفن، حيث يتجاوز وزن المتفجرات 500 كيلوغرام. وتم تركيبها على إطار خشبي خشن في مقدمة القارب. ويحتوي الرأس الحربية على شحنة مشكلة يسبب انفجار مقدمها إحداث ثقب كبير في السفينة قبل أن تنفجر الشحنة الرئيسية، مما يسبب المزيد من الضرر.

بينما لم تعترف أوكرانيا رسميا بأن المسيّرة البحرية تابعة لها. ومع ذلك، فإن نوع القارب ومنشأها الأمريكي قد يشير إلى أصلها الأوكراني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا