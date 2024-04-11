الولايات المتحدة.. الكشف عن صاروخ فرط صوتي (فيديو)

كشفت شركتا Lockheed Martin وCoAspire خلال معرض Sea Air Space 2024 في واشنطن عن صاروخ فرط صوتي متعدد المهام.

وفي مقابلة صحفية قال ريك لوي، كبير مديري البرامج في قسم تطوير الصواريخ بشركة Lockheed Martin:"أطلق على الصاروخ الجديد اسم Mako نسبة لأسرع أسماك القرش، هذه الصاروخ يتمتع بقدرة عالية على العمل في مختلف الظروف، وسعره مقبول".

وأضاف:"في المقام الأول سيتم تقديم هذه الصاروخ لسلاح البحرية الأمريكي، كونه قادر على التعامل مع أنواع مختلفة من الأهداف، الصاروخ بات جاهزا للتحليق، وقد تبدأ Lockheed Martin بعمليات الإنتاج التسلسلي له قريبا".

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ولم يكشف ريك لوي عن الخصائص التقنية الرئيسية للصاروخ، لكنه أشار إلى أن سرعته تتجاوز 5 ماخ (6125 كم/ساعة)، ويمكن تحميله على أي طائرة مزودة بحوامل بمقاس 30 بوصة، بما فيها مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35 وF-22 رابتور، بالإضافة إلى الطائرات الحربية من طراز F-16 وF-15 وF/A-18. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسلح به طائرات P-8A Poseidon.

المصدر: سلاح روسيا