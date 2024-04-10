لأول مرة .. العملية العسكرية الخاصة تشهد هجوما على متن دراجات نارية (فيديو)

نشرت قناة Telegram "ريادوفوي على بيريدوفوي"( الجندي على الخط الأمامي) مقطع فيديو فريدا من نوعه أظهر استيلاء جنود روس يستقلون دراجات نارية على خنادق القوات المسلحة الأوكرانية.

وفاجأ الجنود الروس المشاركين في عملية الاقتحام العدو لدرجة أنهم استولوا على مواقعهم بدون قتال وأجبروه على الهروب.

وقد نفذ العملية الجريئة الجنود من كتيبة "شتورم" (العاصفة) من اللواء الـ123 في الفيلق الثاني للجيش الروسي.

وأظهرت اللقطات كيف اندفعت دراجتان ناريتان، تحمل كل منهما جنديين، عبر واد نحو الغابات حيث ترجل المشاركون في عملية الاقتحام واستولوا بسرعة على الخنادق.

وقالت القناة: "لم يتوقع العدو مثل هذا الاختراق الجريء".

ونجح جنود الكتيبة في الحفاظ على مواقعهم، على الرغم من محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لطردههم منها.

المصدر: رويسكايا غازيتا