اكتشاف "جزيئات أبدية" للحمض النووي الريبي في خلايا دماغ الثدييات

توصل البروفيسور توموهيسا تودا وزملاؤه إلى هذا الاكتشاف في أثناء اختبار تكنولوجيا لتطبيق العلامات الكيميائية على خيوط الحمض النووي الريبي الموجودة في خلايا الدماغ المختلفة.

جاء في تقرير نشرته الخدمة الصحفية لجامعة "فريدريش ألكسندر" الألمانية أن العلماء الأوروبيين والأمريكيين اكتشفوا أن خلايا دماغ الثدييات تحتوي على جزيئات الحمض النووي الريبي التي لا يتم تدميرها أبدا بواسطة الأنظمة الخلوية وتبقى في هذه الخلايا العصبية طوال عمر الحيوان.

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وأعلن البروفيسور في الجامعة توموهيسا تودا قائلا:" لأول مرة، تمكنا من تأشير جزيئات الحمض النووي الريبي باستخدام علامات الفلورسنت وتتبع عمرها في خلايا دماغ الفئران. وظل بعض هذه الجزيئات الموسومة في خلايا دماغ القوارض حتى السنة الثانية من حياتها، وكان ذلك أمرا مفيدا ليس للخلايا العصبية، فحسب بل وللخلايا الجذعية الدماغية البالغة".

توصل البروفيسور تودا وزملاؤه إلى هذا الاكتشاف أثناء اختبار تكنولوجيا تطبيق العلامات الكيميائية على خيوط الحمض النووي الريبي الموجودة في خلايا الدماغ المختلفة. وقام علماء الأحياء بإدخال جزيئات متوهجة خاصة في أجسام الحيوانات التي تخضع للاختبار بحيث تكون قادرة على الاندماج مع نظائرها الاصطناعية من اليوريدين، وهو أحد "حروف" الحمض النووي الريبي، الذي يتم إدخال جزيئاته في أجسام حيوانات التجارب عدة مرات قبل أيام من بدء التجربة.

واختبر الباحثون عمل هذه التكنولوجيا على الفئران حديثة الولادة، حيث أدخل البروفيسور تودا وزملاؤه في أجسادها مجموعة من العلامات المضيئة ونظائر اليوريدين في اليوم الخامس بعد ولادتها. وأظهرت الدراسات اللاحقة لتوهج جزيئات الحمض النووي الريبي أن حوالي 68% من السلاسل الطويلة من النيوكليوتيدات الموجودة في نواة الخلايا العصبية والخلايا الجذعية الدماغية لم تتحلل بواسطة الأنظمة الخلوية طوال حياة الفئران.

ويفترض العلماء أن جزيئات الحمض النووي الريبي التي اكتشفوها تلعب دورا مهما في الحفاظ على بنية "تغليف" بروتين الحمض النووي وفي تنظيم نشاط الجينات. ولهذا السبب، يعتقد علماء الأحياء أن اكتشاف جزيئات الحمض النووي الريبي "الأبدية" هذه قد يلقي الضوء على سبب فقدان خلايا الدماغ لوظائفها مع التقدم ​​في السن وأثناء تطور الأمراض التنكسية العصبية.

المصدر: تاس