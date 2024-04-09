روسيا.. البدء بإنتاج دفعة جديدة من مسدسات "ليبيديف" للحرس الروسي

أعلن كبير المصممين في مصنع "إيجيفسك" دميتري ليبيديف عن اختتام الاختبارات المصنعية لدفعة من مسدسات "ليبيديف"، ستنتج لصالح وحدات الحرس الروسي.

جاء ذلك على لسانه في ندوة حيث تم تقييم الفعالية القتالية للأسلحة المتوفرة لدى وحدات الحرس الروسي. وبموجب الاختبارات تم التأكيد من مطابقتها للشروط الفنية والتقنية المتفق عليها.

وأفادت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف" بأن مصنع "إيجيفسك" الميكانيكي، بصفته فرعا لشركة "كلاشينكوف"، يمكن أن ينتج المسدسات على دفعات.

وأوضح دميتري ليبيديف أن الحرس الروسي هو جهة رئيسية مستخدمة لمسدسات "إم بي إل" و" إم بي إل – 1" (مسدس "ليبيديف" ومسدس "ليبيديف" المطور)، ويتم الآن استثمارها التجريبي في الوحدات القتالية، حيث تستخدم طلقات 7Н21-01 ذات النبض القوي. أما استخدام الطلقات ذات القوة العادية فسيزيد أضعافا من عمر المسدس.

يذكر أن مسدس "ليبيديف" الروسي يتميز بالمتانة وجودة المواد المصنوع منها، فضلا عن تصميمه الذي يسمح باستخدامه بسهولة للذين يعتمدون على اليد اليمنى أو اليسرى.

ويستخدم المسدس مختلف أنواع الذخائر من عيار 9×19 ملم، بما في ذلك ذخائر Luger العادية والذخائر خارقة الدروع، ويتسع مخزنه لـ 14 طلقة، ويزن نحو 0.8 كلغ بدون طلقات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا