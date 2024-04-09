العلماء الروس يطورون أنواعا جديدة من نبات البتولا بخصائص فريدة

طور علماء المركز الهندسي بجامعة "فورونيج" الحكومية للغابات أنواعا جديدة من نبات البتولا UG-1، مقاومة للجفاف والصقيع، وتتميز بقدرتها على امتصاص نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

وقال بيتر إيفلاكوف، كبير الباحثين في المركز الهندسي بالجامعة الذي نقلت عنه الخدمة الصحفية للجامعة قوله:"في مختبر المركز الهندسي للجامعة قمنا بتطوير طرق التكاثر لأنواع الأشجار الواعدة، التي تتميز بالإنتاجية البيولوجية العالية وإمكانية عزل الكربون".

إقرأ المزيد

وأجرى العلماء تقييما كميا لحجم امتصاص ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية التمثيل الضوئي في الأشجار من مختلف الأنواع والأصناف وحتى الهجينة منها، كما قدموا مبررا علميا لتطوير أنواع الأشجار الواعدة بغية إنشاء مزارع ماصة للكربون. ونتيجة للاختبارات تمكن العلماء من إنماء مجموعة من الموارد الحيوية من الأشكال والأنواع الهجينة ونسخ مجموعة متنوعة جديدة من صنف البتولا الفضي. وتم تنفيذ العمل في إطار الشراكة مع شركة "سيبور" الروسية.

وحسب العلماء، فإن نتائج الاختبار في موقع تجربة الكربون التابع لجامعة "فورونيج" أظهرت أن البتولا UG-1 تتحمل جيدا درجات حرارة الصيف التي تزيد عن 30 درجة، كما أظهرت معدلا عاليا من امتصاص الكربون يزيد بمقدار عدة وحدات عما هو عليه لدى صنف البتولا الناعم، وتم إثبات ذلك من خلال التجارب في الدفيئة.

وأظهرت الدراسات الوراثية الجزيئية وجود قدرة على التكيف لدى صنف البتولا UG-1 مع الملوحة ومسببات الأمراض النباتية. ويتمتع الصنف الجديد بمقاومته للجفاف والصقيع والنمو السريع، مما يعني أن لديه إمكانيات واسعة للنمو في مناطق روسية أخرى.

المصدر: تاس