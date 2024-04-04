دراسة: استخراج الخامات المعدنية في إفريقيا يهدد حياة 30 بالمئة من القرود

درس فريق علمي دولي لأول مرة تأثير عمليات استخراج الخامات في إفريقيا على موائل الغوريلا والشمبانزي والبونوبو الإفريقية.





ويشير المكتب الإعلامي للمركز الألماني لدراسة التنوع البيولوجي التكاملي ، إلى أن عمليات استخراج الخامات المعدنية تهدد حياة أكثر من 180 ألف فرد من الرئيسيات، أي حوالي ثلث عددها.

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وجاء في بيان المكتب: "توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة ظروف عدد كبير من مواقع المناجم الموجودة في 17 دولة مختلفة في إفريقيا. وأظهر تحليل العلماء أن العديد من هذه المواقع والمناطق العازلة المرتبطة بها تقع بالقرب من الموائل الأكثر اكتظاظا بالشمبانزي، والغوريلا والبونوبو في ليبيريا وسيراليون ومالي وغينيا".

وقد توصل الفريق العلمي المكون من علماء البيئة وعلماء الرئيسيات برئاسة الباحثة جيسيكا يونكر من جامعة مارتن لوثر إلى هذا الاستنتاج من خلال دراسة الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية قبل وبعد إنشاء المناجم والمنشآت الصناعية الأخرى، وكيف تغيرت أوضاع البيئة في مناطق قطرها 10 و50 كلم حول مناطق استخراج خامات البوكسيت والكوبالت وغيرها في البلدان الاستوائية وكيف أثرت في البيئة وأعداد الغوريلا والشمبانزي والبونوبو.

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واتضح للباحثين أن عمليات استخراج الخامات تؤثر سلبا في حياة حوالي 30 بالمئة من القرود. ويلاحظ هذا بصورة خاصة في غينيا، حيث تؤثر هذه العمليات على حياة 83 بالمئة من الشمبانزي التي يصل عددها إلى حوالي 23 ألف قرد.

المصدر: تاس