أسطول البحر الأسود الروسي يحصل على سفن صاروخية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود في الجيش سيحصل على سفن صاروخية جديدة هذا العام.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو:"العام الجاري سيتسلم أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي ثلاث سفن صاروخية جديدة من نوع كاراكورت، تم تطويرها في إطار المشروع 22800".

وأضاف:" لزيادة الإمكانات القتالية لسلاح البحرية، نواصل تزويد الأسطول بسفن تحمل أسلحة دقيقة بعيدة المدى، وخصوصا سفن كاراكورت الصاروخية الصغيرة، السفينة الأولى من هذا النوع والتي تدعى (العاصفة) أدخلت الخدمة لصالح أسطول البحر الأسود الروسي، وتؤدي المهام الموكلة إليها بنجاح، وبحلول نهاية العام الجاري سيقوم مصنع غوركي في زيلينودولسك بتسليم الأسطول 3 سفن أخرى من هذا النوع".

وأشار شويغو إلى أن مصنع "غوركي" في زيلينودولسك يعمل أيضا على الإنتاج التسلسلي لسفن الدوريات العسكرية التي يتم تطويرها في إطار المشروع 22160، والسفينة الخامسة من هذه السفن سيتم تخصيصها لصالح أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي.

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وسفن "كاراكورت" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 60 م تقريبا، وعرضها 10 أمتار، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وتتسلح هذه السفن بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M ومنظومات Pantsir-M المعدّلة المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية مجنحة من نوع Kalibr-NK.

المصدر: سلاح روسيا