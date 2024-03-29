وسائل إعلام: صواريخ "تسيركون" قد تظهر على منظومات "باستيون" الساحلية الروسية

أعلنت كييف أن لدى القوات المسلحة الروسية كميات كبيرة من صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية ويمكن أن تستخدمها لاستهداف وسط أوكرانيا.

وقالت قناة "تليغرام" فويني أوبوزريفاتيل" الروسية إن هذا الإعلان ورد في ظل ظهور معلومات غير مؤكدة أفادت بأن منظومات "باستيون"الروسية الصاروخية الساحلية في القرم تم تزويدها بصواريخ "تسيركون" المخصصة أصلا لإطلاقها من السفن الحربية والغواصات.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن معلومات عن احتمال استخدام منظومات "باستيون" الصاروخية الساحلية لصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية بدأت تتسرب إلى وسائل الإعلام منذ عام 2021. وبعد مرور سنة واحدة أعلن مصدر في شركة "ريوتوفو" المصنعة للصواريخ أن شركته تعمل على تصنيع منظومة برية ستكون بمقدورها إطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة إنه يرجح أن المقصود بالأمر هو تطوير منظومة "باستيون" الساحلية الصاروخية، إذ أنه يعد من السهل تكييف تلك المنظومة مع صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي.

وتعتقد مجلة "فوينوي أوبوزريني" العسكرية الروسية أن تلك العملية لن تتطلب بذل المزيد من الجهود إلا إدخال تعديلات في بعض مكونات القيادة والتوجيه للمنظومة.

يذكر أن صاروخ "تسيركون" يخصص لإصابة الأهداف البحرية والبرية على حد سواء. ويتراوح مدى عمله بين 450 و 1000 كلم، ويزن رأسه القتالي 300 – 400 كيلوغرام، طوله 9 أمتار، وسرعته تصل 9 ماخ (مايعادل 11 الف كلم/ساعة)

جدير بالذكر أن صواريخ "تسيركون" دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 2023. وكانت فرقاطة "الأميرال غورشكوف" أول سفينة حربية روسية تم تسليحها بها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا