عالم: ظاهرة النينيو في طريقها إلى الانتهاء

أعلن رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في روسيا، أن ظاهرة النينيو ستنتقل تدريجيا في نهاية أبريل- منتصف مايو إلى المرحلة المحايدة.





ويقول العالم في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "يجب أن يبدأ في نهاية أبريل - منتصف مايو انتقال تدريجي إلى مرحلة محايدة. وهذا مهم للغاية بالنسبة لدرجات الحرارة العالمية".

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ويشير فيلفاند، إلى أنه خلال ثمانية أشهر متتالية سجل متوسط ​​درجة الحرارة العالمية ارتفاعا قياسيا، بدأ في يوليو 2023. ولكن هذه الظاهرة لم تؤثر بشكل كبير على درجات الحرارة في روسيا، فمثلا، كانت درجة الحرارة في الجزء الأوروبي من روسيا في يناير/كانون الثاني الماضي أقل من المعدل الطبيعي بمقدار 3- 4 درجات.

ويقول: "الاهتمام الدقيق بظاهرة النينيو أمر مهم لأن درجات الحرارة العالمية آخذة في الارتفاع، وعندما ترتفع يزداد عدد الظواهر الخطيرة، مثل الأعاصير المدارية. لكن هذا لا علاقة له بخطوط العرض المعتدلة".

وعموما تحدث ظاهرة النينيو في المتوسط ​​مرة كل 2-7 سنوات وتستمر عادة 9 - 12 شهرا. وترتبط بارتفاع درجات حرارة المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي. وقد بدأت ظاهرة النينيو في النصف الثاني من عام 2023 وأدت بالفعل إلى انخفاض مستوى المياه في قناة بنما، ما أدى إلى توقف حركة السفن ومشكلات لوجستية وتأخير في توريد السلع المختلفة.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن ظاهرة النينيو يمكن أن تزيد مشكلات الحصول على المياه واستخدام الأراضي الزراعية، ما سيؤدي إلى انتشار مخاطر "سوء التغذية بسبب استمرار انعدام الأمن الغذائي".

المصدر: تاس