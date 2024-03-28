روسيا تصنع غواصات نووية من جيل جديد

أعلنت شركة Sevmash الروسية للصناعات العسكرية أنها تعمل على تطوير غواصات نووية جديدة من فئة "Borei-AM".

وقال مصدر في الشركة لوكالة "تاس" الروسية:" في إطار العقود الموقعة عام 2021، ستبدأ شركتنا العام الجاري بتطوير غواصتين نوويتين جديدتين من فئة Borei-AM لصالح الجيش الروسي، الغواصتان ستستخدمان في الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ في الجيش".

وأضاف:"بالنظر لعدد غواصات Borei التي تم تطويرها سابقا والغواصات التي يجري العمل على بنائها حاليا، فإن أسطول المحيط الهادئ سيمتلك 6 غواصات نووية من هذا النوع خلال العقد الجاري، وكذلك الأمر بالنسبة للأسطول الشمالي التابع للجيش الروسي".

ويمتلك الأسطول الشمالي في الجيش الروسي حاليا غواصتين من نوع Borei وBorei-A، هما "يوري دولغوروكي" و"الأمير فلاديمير، أما أسطول المحيط الهادئ فلديه 4 غواصات Borei.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أشارت مؤخرا أيضا إلى أن سلاح البحرية الروسي سيتسلم العام الجاري 4 غواصات حربية جديدة، غواصتان نوويتان هما (الأمير بوجارسكي) و(أرخانغلسك)، وغواصة (ياكوتسك) التي تعمل بالديزل والكهرباء، وغواصة جديدة من غواصات "لادا".

المصدر: تاس