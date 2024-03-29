روسيا تبدأ في إنتاج بطاريات الليثيوم الأيونية للقاطرات الكهربائية

اجتازت بطاريات الليثيوم الأيونية التي تم تطويرها لتستخدم في قاطرة ЭМКА2 الكهربائية الروسية، كل الاختبارات وتعد جاهزة لإنتاجها الصناعي على دفعات.

وقال مصدر في شركة "تخنوبارك" المصنعة للبطاريات إن اللجنة التقنية التي أشرفت على الاختبارات أشارت إلى أن بطاريات الليثيوم الأيونية الروسية الصنع تتفق على كل المواصفات التقنية المعلنة مسبقا، ولذلك أوصت بالبدء في إنتاجها الصناعي المتسلسل.

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وجاء في تقرير صادر عن اللجنة أن قدرة البطارية بلغت 288 أمبير/ساعة، سعة الطاقة المفيدة 200 كيلوواط/ساعة. أما عمر خدمتها فيمكن أن يصل، وفقا لظروف استثمارها، 10 أعوام.

ومن بين ميزاتها التصميمية تجدر الإشارة بصورة خاصة إلى مقاومتها للصقيع، حيث يمكن أن تعمل البطاريات من هذا النوع في درجات الحرارة التي تصل 40 درجة مئوية تحت الصفر.

يذكر أن القاطرة الكهربائية الجديدة، المسماة EMKA2، مخصصة للعمل في المستودعات ومحطات القطار الكبيرة، حيث يكون استخدام محركات الديزل أمرا غير مرغوب فيه لأسباب بيئية.

يمكن استخدامها أيضا في ظروف المؤسسات الصناعية. ويمكن أن تشحن القاطرة الكهربائية من الدائرة الكهربائية الخارجية أو من جهاز تخزين الطاقة الداخلي الموجود على متنها. ليست هناك حاجة إلى بنية تحتية خاصة لشحن القاطرة.

ويسمح جهاز تخزين الطاقة بنقل القطار الكهربائي بوزن 2000 طن إلى مسافة 14 كيلومترا بدون شحن القاطرة من الدائرة الكهربائية الخارجية. أما القاطرة لوحدها بدون عربات فيمكنها أن تقطع مسافة 100 كيلومتر.

المصدر: تاس