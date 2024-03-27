زلازل في أنحاء العالم.. أين اهتزت الأرض خلال الساعات الماضية؟

وقعت صباح اليوم الأربعاء 27 مارس عدة زلازل متفاوتة القوة في مناطق مختلفة من العالم.

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وقد أعلنت يلينا سيميونوفا مديرة محطة يوجنوسخالين لرصد الزلازل عن رصد زلزال قوته 4.7 قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية.

وقالت: "وقع في الساعة 5.03 بتوقيت موسكو يوم 27 مارس زلزال قوته 4.7 درجة قبالة سواحل جزر الكوريل". مشيرة إلى أن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على عمق 40 كيلومترا وعلى يبعد 187 كيلومترا جنوب شرق جزيرة سيموشير.

وقبل ذلك أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) عن وقوع زلزال أقوى قبالة سواحل فيجي قوته 6.7 درجة. وأن مركز الزلزال على عمق 18 كلم ويقع على بعد 588 كيلومترا جنوب غربي مدينة سوفا، التي يعيش فيها أكثر من 77 ألف شخص. ولم يعلن عن أضرار أو ضحايا. كما لم يعلن عن احتمال حدوث تسونامي.

ويشير مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إلى وقوع زلزال آخر يوم 27 مارس الجاري قبالة سواحل جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ قوته 6.7 درجة ومركزه على عمق 18 كلم ويبعد 496 كيلومترا عن مدينة إيسانجيل التي يسكنها 1.4 ألف شخص. ولم ترد أي معلومات عن حدوث تسونامي أو سقوط ضحايا.

يذكر أن زلزالا قوته 5.7 وقع يوم 24 مارس قبالة السواحل الإندونيسية، وفي يوم 25 منه وقع زلزال في كامتشاتكا قوته أيضا 5.7 درجة.

المصدر: وكالات