"مفاعل المستقبل".. روسيا تبدأ باختبار أحدث مفاعل نووي يعمل بالنيترونات السريعة

أعلنت مؤسسة "روساتوم" الروسية في منتدى " آتوم أكسبو" النووي عن بدء اختبارات مفاعل المستقبل، لحل مشكلة الوقود النووي المستعمل.

والمقصود بالأمر هو مجموعة صناعية من شأنها إنتاج الوقود النووي الذي يستخدمه المفاعل العامل بالنيترونات السريعة "بريست – أو دي – 300"، وتنتج المجموعة قوة تقدر بـ300 ميغاواط.

ويتضمن المجمع النووي الجديد مفاعل "بريست – أو دي – 300" العامل بالنيترونات السريعة والمعمل الملحق به الذي ينتج الوقود النووي للمفاعل من الوقود المستعمل، وبذلك يتم تشكيل دورة بيئية متكاملة مغلقة لإنتاج الطاقة النووية.

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وينتمي المجمع إلى المنظومات النووية للجيل الرابع التي تعتمد على المفاعلات العاملة بالنيترونات السريعة، ويستبعد استثمار منظومات كهذه ضرورة استخراج اليورانيوم الطبيعي بحجم مكبر.

وحسب الناطق باسم مؤسسة "روساتوم" فإن استخدام مشاريع المستقبل هذه يسمح بحل مشكلتين رئيسيتين تواجههما وهما صناعة الطاقة النووية، وهي كمية محدودة لاحتياطيات اليورانيوم الطبيعي، ومشكلة الوقود النووي المستعمل الذي يجب أن يدفن.

يذكر أن اختبار المشروع الجديد يجري في مدينة سيفيرسك بمقاطعة تومسك في غرب سيبيريا.

المصدر: تاس