أدوية تزيد من خطر الإصابة بالخرف

اكتشف علماء مستشفى جامعة كوبنهاغن في الدنمارك أن تناول أدوية لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، ومثبطات مضخة البروتون، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

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وتشير مجلة Alzheimer's & Dementia ، إلى أنه لتقييم عواقب تناول أدوية مثبطات مضخة البروتون - مجموعة من الأدوية التي تثبط إنتاج الحمض المعدي فترة طويلة، أجرى الباحثون دراسة شارك فيها 983785 شخصا أعمارهم 60-75 عاما جميعم لا يعانون من أي أعراض تشير إلى الخرف ولم يتناولوا أي دواء لعلاج الضعف الإدراكي. وبعد جمع المعلومات اللازمة عن صحة المشاركين تابع الباحثون حالتهم الصحية على مدى 18 عاما.

وتبين للباحثين أن 99384 مشاركا أصيب بالخرف خلال فترة المتابعة. وأن حوالي 21.2 بالمئة منهم يتناولون نوعين من الدواء على الأقل لمثبطات مضخة البروتون، مقارنة بـ 18.9بالمئة في مجموعة المشاركين الأصحاء. واكتشف الباحثون أن احتمال الإصابة بضعف إدراكي شديد كان أعلى لدى المشاركين الذين استخدموا مثبطات مضخة البروتون لأكثر من 15 عاما. بالإضافة إلى ذلك، اتضح أن الخرف يلاحظ لدى المشاركين الذين أعمارهم 60-69 عاما الذين يتناولون مثبطات مضخة البروتون بصورة منتظمة.

المصدر: gazeta.ru